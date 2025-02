Η Λίβερπουλ κατάφερε να κερδίσει την Γουλβς με 2-1, παρ' ότι δεν έκανε ούτε μία ευκαιρία σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος, γεγονός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για κείνη στο Άνφιλντ.

Συνήθως, όταν μία ομάδα κερδίζει, σπάει θετικά ρεκόρ, όμως αυτή τη φορά η Λίβερπουλ μπόρεσε να κερδίσει την Γουλβς με 2-1 καταγράφοντας μία αρνητική επίδοση, που δεν έχει προηγούμενο για κείνη στα χρόνια που η OPTA καταγράφει τα στατιστικά της Premier League.

Οι «Ρεντς» του Μέρσεϊσαϊντ έβαλαν και τα δύο τέρματά τους στο πρώτο μέρος, αρχικά με τον Λουίς Ντίαζ στο 15' κι έπειτα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ στο 37', φτιάχνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα για την συνέχεια του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η απόδοσή τους έπεσε αρκετά. Η Γουλβς βρήκε την ευκαιρία να μειώσει στο 67' με τον Κούνια, όμως δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι περισσότερο, με την ομάδα του Άρνε Σλοτ να παίρνει τελικά τη νίκη.

Εκείνο που κανείς δεν περίμενε ήταν να το πετύχει αυτό, χωρίς να καταφέρει να κάνει ούτε μία τελική σε ολόκληρο το δεύτερο 45λεπτο. Ναι, καλά διαβάσατε... Η φετινή αυτή Λίβερπουλ που βλέπουμε να πετάει «φωτιές» στα περισσότερα ματς, δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα σουτ, είτε στην εστία του Σα είτε εκτός, σε ολόκληρο ημίχρονο, κάτι που δεν της έχει ξανασυμβεί στην έδρα της, όχι μόνο φέτος, αλλά σε ολόκληρη την ιστορία της διοργάνωση από τότε που η OPTA καταγράφει τα στατιστικά της, δηλαδή την σεζόν 2003-2004.

