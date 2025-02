Θέση για τις εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε ο Ρούμπεν Αμορίμ, υπενθυμίζοντας στους παίκτες του ότι φέρουν και οι ίδιοι ευθύνη.

Το «ξεσκαρτάρισμα» στο προσωπικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει τέλος, αφού πρόσφατα ο σύλλογος, με την συγκατάθεση του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, προχώρησε σε νέες περικοπές, απολύοντας ακόμη 100 υπαλλήλους.

O Ρούμπεν Αμορίμ αναγνώρισε και ο ίδιος πως η απόδοση των παικτών του και τα αποτελέσματα της ομάδας φέρουν ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης σχετικά με τις εν λόγω απολύσεις.

«Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς, προπονητές και παίκτες, να μην το αγνοήσουμε αυτό. Οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, οπότε πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ποδοσφαιρική ομάδα. Εμείς ξοδεύουμε τα χρήματα, δεν νικάμε και δεν αγωνιζόμαστε στο Champions League. Οπότε τα έσοδα είναι τα ίδια. Το περιβάλλον επηρεάζεται από αυτές τις περικοπές και από την πλευρά μας αναγνωρίζουμε το πρόβλημα», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων.

