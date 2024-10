Όλες οι περικοπές που έγιναν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Από τα Χριστουγεννιάτικα πάρτι έως και τα πακέτα φαγητού

Μετά το «διαζύγιο» με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Ineos συνεχίζει να προβαίνει σε αλλαγές και περικοπές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε μία ύστατη προσπάθεια να σώσει τα οικονομικά του συλλόγου.

Οι αλλαγές που αποφάσισε να κάνει η Ineos στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδεικνύουν ότι κανείς δεν είναι... ασφαλής. Ούτε καν οι θρυλικές προσωπικότητες του συλλόγου, όπως ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Η απόφαση να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του ως πρεσβευτή του συλλόγου, είναι μία από τις πολλές κινήσεις που έγιναν με στόχο τη μείωση των εξόδων. Με την απόφαση αυτή, έγινε σαφές πως η Ineos και ο Τζιμ Ράτκλιφ, είναι... αδίστακτοι στην προσπάθεια του να ελαττώσουν τις δαπάνες και να εξυγιάνουν τα οικονομικά των Κόκκινων Διαβόλων.

Το «κούρεμα» δεν περιορίζεται μόνο στα συμβόλαια, αλλά περιλαμβάνει και την απομάκρυνση πολλών υπαλλήλων, με 250 απολύσεις (ένα 20% των εργαζομένων) να έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Μεταξύ αυτών, είναι και ο Στιβ Μπράουν, πρώην αναλυτής απόδοσης της πρώτης ομάδας, που εργαζόταν στο σύλλογο για 23 ολόκληρα χρόνια! Σε μία ανάρτηση του στο LinkedIn, εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον της Γιουνάιτεντ, λέγοντας: «Οι άνθρωποί του έκαναν τον σύλλογο αυτό ξεχωριστό και γεμάτο ιστορία».

Η απομάκρυνση του Φέργκιουσον, ενός θρύλου που συνέβαλε στη μετατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε έναν εμπορικό κολοσσό, επιβεβαιώνει τη σκληρή προσέγγιση του Ράτκλιφ. Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν ότι ο θρύλος των Κόκκινων Διαβόλων δεν είχε ανάγκη τα χρήματα, όμως για άλλους η κίνηση αυτή ήταν συμβολική. Δείχνει ότι η νέα διοίκηση δεν κάνει διακρίσεις, ακόμα κι αν πρόκειται για τον άνθρωπο που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την ομάδα.

Η Γιουνάιτεντ κατέγραψε ζημίες ύψους 113,2 εκατομμυρίων λιρών για τη σεζόν που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024, ενώ οι απώλειες των δύο τελευταίων ετών αγγίζουν τα 160 εκατομμύρια. Η Ineos, με τη βοήθεια της εταιρείας συμβούλων Interpath Advisory, αναζητά τρόπους για να μειώσει τις μη απαραίτητες δαπάνες και να βελτιώσει την οικονομική θέση του συλλόγου.

Πέρα από τις απολύσεις, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση της ομάδας. Βασικές θέσεις αναδιοργανώθηκαν και ο Έρικ Τεν Χαγκ ανανέωσε το προπονητικό του επιτελείο με νέα πρόσωπα, οι μισθοί των οποίων είναι χαμηλότεροι. Επίσης, παρελθόν αποτελούν τα Χριστουγεννιάτικα πάρτι για το προσωπικό, αλλά και τα δωρεάν γεύματα τις ημέρες που διεξάγονται τα ματς, με τους υπαλλήλους να βάζουν από την τσέπη τους τα σχετικά έξοδα.

Ακόμα, τέλος οι σοφέρ και οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες που παρείχε ο σύλλογος σε υψηλά ιστάμενα μέλη του.

