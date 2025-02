Σημαντικότατη εξέλιξη στην Αγγλία, όπου η Premier League γνώρισε δικαστική «ήττα» από τη Μάντσεστερ Σίτι στην υπόθεση των κανονισμών συναλλαγών συνδεδεμένων μερών της λίγκας (APT rules).

H... επιμονή της Μάντσεστερ Σίτι έπιασε τόπο. Όπως μετέδωσαν τόσο οι Times, όσο και η Daily Mail, η Premier League ηττήθηκε στη δικαστική υπόθεση στην οποία την παρέσυρε δις ο σύλλογος του Μάντσεστερ όσον αφορά τους περίφημους APT rules! Αυτή η υπόθεση είναι πλήρως ανεξάρτητη από εκείνη των 115 κατηγοριών των Citizens, η οποία εκκρεμεί.

🔺 NEW: The Premier League has been dealt a devastating blow in its legal battle with Manchester City after its sponsorship rules enforced between 2021 and 2024 were declared void.



Read more ⬇️