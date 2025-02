Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Λιντς καταδίκασε το σύνθημα που οι οπαδοί της αφιερώνουν στον Ισραηλινό Μάνορ Σόλομον, εξαιτίας του καυστικού στίχου του κατά της Παλαιστίνης.

Το σύνθημα που οι οπαδοί της Λιντς τραγουδούν για χάρη του Μάνορ Σόλομον έχει γίνει viral για τους λάθος λόγους. «Manor Solomon is on my mind and he hates Palestine» ή αλλιώς «Ο Μάνορ Σόλομον είναι στο μυαλό μου και μισεί την Παλαιστίνη», είναι οι στίχοι που οδήγησαν τον σύλλογο να εκφράσει την αντίθεσή του με το τραγούδι των οπαδών προς τον Ισραηλινό εξτρέμ της ομάδας.

Η Λιντς μάλιστα, πέρα από το ότι καταδίκασε το συγκεκριμένο σύνθημα λόγω του στίχου κατά της Παλαιστίνης προειδοποίησε πως όσοι οπαδοί της συνεχίζουν να τραγουδούν αυτό το σύνθημα κινδυνεύουν με δια βίου αποκλεισμό από το «Έλαντ Ρόουντ». «Γλώσσα και συνθήματα που προωθούν τις διακρίσεις και τα εγκλήματα μίσους δεν είναι αποδεκτά στη Λιντς και ο σύλλογος δεν έχει την παραμικρή ανοχή σε οποιουδήποτε είδους διακρίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.