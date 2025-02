Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει βίντεο που απεικονίζει σεκιούριτι του «Γκούντισον Παρκ» να δέχεται επίθεση από οπαδούς της Έβερτον, οι οποίοι του πέταξαν καπνογόνο στο πρόσωπο!

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Έβερτον και Λίβερπουλ ήταν για πολλούς λόγους επεισοδιακή, ωστόσο η ένταση δεν σημειώθηκε μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Η κατάσταση ξέφυγε και στον προαύλιο χώρο του «Γκούντισον Παρκ», όπου οι εξαγριωμένοι οπαδοί των Ζαχαρωτών είχαν βγει εκτός ελέγχου, με τα άτομα της ασφάλειας να βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα προκειμένου να τους συγκρατήσουν.

Για έναν εκ των υπαλλήλων σεκιούριτι του γηπέδου, παραλίγο αυτό το ματς να αποβεί μοιραίο, καθώς δέχθηκε επίθεση από υποστηρικτές της Έβερτον που δεν δίστασαν να του πετάξουν καπνογόνο στο πρόσωπο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε.

Ο ίδιος μόλις καταλαβαίνει τι έχει συμβεί παραμένει ψύχραιμος και απομακρύνεται από το μέρος με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του, όμως είναι εμφανές το ότι θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Δείτε το βίντεο:

