Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε δανεικό ταλέντο της Μάντσεστερ Σίτι, αποχώρησαν τρεις παίκτες

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχώρησε στην απόκτηση δύο ταλαντούχων παικτών, ο ένας από την Μάντσεστερ Σίτι ενώ είδε και τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές να αποχωρούν από το ρόστερ της.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να μην προβεί σε κάποια μεγάλη κίνηση στο μεταγραφικό αυτό παράθυρο. Αντ' αυτού έκανε δύο επενδύσεις για το μέλλον αποκτώντας δύο πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές στο κλείσιμο των μεταγραφών.

Αρχικά, πήρε τον 20χρονο Νεοζηλανδό κεντρικό αμυντικό Τάιλερ Μπάιντον από την Ρέντινγκ και τον άφησε εκεί δανεικό ως το φινάλε της σεζόν ενώ έκλεισε και τον 18χρονο Άγγλο εξτρέμ Τζοέλ Ενταλά της Μάντσεστερ Σίτι ως δανεικό μέχρι το καλοκαίρι, έχοντας την δυνατότητα και να τον αγοράσει μέσω σχετικής οψιόν αν το επιθυμεί.

We're delighted to announce the signing of Joel Ndala on loan from Manchester City. 🤝