Κάτοικος Μπέρμιγχαμ έγινε ο Ασένσιο, με την Άστον Βίλα να ανακοινώνει τον δανεισμό του από την Παρί.

Η πώληση του Τζον Ντουράν στην Αλ Νασρ έναντι 77 εκατ. ευρώ άφησε κενό στην επίθεση της Άστον Βίλα, έτσι οι Villans προχώρησαν στην απόκτηση του Μάρκο Ασένσιο με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ισπανός εξτρέμ έρχεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της ομάδας του Μπέρμιγχαμ. Φέτος, με τη φανέλα των Παριζιάνων, μέτρησε 16 εμφανίσεις, βρήκε δίχτυα δύο φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Η ανακοίνωση: «Η Άστον Βίλα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης, Μάρκο Ασένσιο, με τη μορφή δανεισμού από την Παρί Σεν Ζερμέν».

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of three-time Champions League winner Marco Asensio from Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/D1fALCklqf