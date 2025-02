Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Ντόργκου αντί 35 εκατ. ευρώ, με το Δανό διεθνή να υπογράφει συμβόλαιο για 5,5 χρόνια.

Η πρώτη μεταγραφή του Ρούμπεν Αμορίμ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι γεγονός. Ο Πάτρικ Ντόργκου ανακοινώθηκε από τους Κόκκινους Διαβόλους, με τη Λέτσε να βάζει στα ταμεία της 35 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους της μεταγραφής.

Ο 20χρονος υπέγραψε για 5,5 χρόνια με με οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για ακόμη έναν χρόνο. Ο ίδιος αγωνιζόταν στους Ιταλούς από το καλοκαίρι του 2023 και μέσα στο διάστημα αυτό κατέγραψε 57 συμμετοχές με πέντε γκολ και δύο ασίστ.

Announcing Patrick Dorgu 🔴✔️



The Denmark international signs until June 2030, with the option for a further year! ❤️ #MUFC