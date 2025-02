Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, αναλύει τις προβληματικές φετινές επιδόσεις των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι και βάζει στο μικροσκόπιό του τις πτυχές του παιχνιδιού που μπορούν να αποδειχθούν κομβικές στο μεταξύ τους ντέρμπι.

Πριν έναν χρόνο άγγιζαν την τελειότητα, ανταγωνιζόμενες η μία την άλλη - και τη Λίβερπουλ - σε μια τρομακτική κούρσα για τον τίτλο στην Premier League. Τότε, αυτό το ντέρμπι θα μπορούσε να ορίσει τη μοίρα του πρωταθλητή. Όμως σήμερα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά για την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Η τελευταία έχει ήδη... παραδοθεί όσον αφορά στη διατήρηση των σκήπτρων της και η πρώτη πασχίζει να μείνει στο κατόπι της άνετης πρωτοπόρου Λίβερπουλ.

Το κύρος όμως, η προσδοκία για μια μάχη τακτικής μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων τους είδους τους, παραμένουν γύρω από το Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι (01/02 - 18:30). Gunners και Citizens διψούν - για διαφορετικούς λόγους - για τη νίκη και το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, στέκεται στην πτώση τους και τα... απροσδόκητα «όπλα» που ενδέχεται να επιστρατεύσουν για το τρίποντο.

Το χορτάρι φέτος δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Και η Άρσεναλ και η Μάντσεστερ Σίτι είναι εμφανώς χειρότερες από από τους περυσινούς τους εαυτούς. Τραυματισμοί, έλλειψη «πείνας» ή X-Factors. ρέντα. Οι λόγοι είναι αρκετοί και διαφορετικοί για καθεμία, όμως η πραγματικότητα ίδια. Και αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα data.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα έκλεισε την περυσινή σεζόν με +1,06 (1,94xG - 0,88xGA)/90' στην Expected Goals διαφορά της, που μας δείχνει πόσο καλύτερο είναι κατά μέσο όρο ένα σύνολο από τον αντίπαλό του, πόσο απειλεί και απειλείται (φυσικά δεν υπολογίζονται τα πέναλτι). Φέτος απειλεί λιγότερο και απειλείται περισσότερο, με αποτέλεσμα να βιώσει την κατακόρυφη πτώση και να φτάσει στο - ιστορικά κακό για τα δεδομένα της - +0,49 (1,85xG - 1,36xGA)/90'!

Το ίδιο πάντως ισχύει και για τους Λονδρέζους, που επίσης έχουν δει την xGD τους να... κατρακυλά. Από το περυσινό +1,15 (1,83xG - 0,68xGA)/90' βρέθηκαν στο +0,79 (1,62xG - 0,83xGA) με ταυτόχρονη πτώση σε επίθεση και άμυνα.

Άρσεναλ και Σίτι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τα περυσινά τους στάνταρ, υποφέρουν, αδυνατούν να παρουσιάσουν ό,τι είχαν παρουσιάσει μέχρι φέτος. Και ίσως για αυτό είναι σχεδόν «αναγκασμένες» να κάνουν κάτι διαφορετικό για να πάρουν αυτό το παιχνίδι.

Δεν είναι μυστικό, η Μάντσεστερ Σίτι «πονάει» στα transitions. Η απουσία του Ρόδρι, η έλλειψη αθλητικότητας έχουν καταστήσει τους Citizens απόλυτα ευάλωτους στις αντεπιθέσεις, που αποτελούν αχίλλειο πτέρνα τους. Μόλις τρεις ομάδες στην Premier League έχουν δεχθεί φέτος περισσότερες τελικές μετά από γρήγορες αντεπιθέσεις (fast break shots) από την ομάδα του Γκουαρδιόλα, που βλέπει τους αντιπάλους της να την απειλούν με αυτόν τον τρόπο περισσότερες από δύο φορές σε κάθε παιχνίδι.

Ίσως αυτό να αποτελεί ένα... μονοπάτι για την Άρσεναλ λοιπόν. Άλλωστε, και η ίδια αν έχει δείξει πως δυσκολεύεται να κάνει κάτι φέτος, αυτό είναι το να διασπάσει ερμητικά κλειστές άμυνες. Ειδικά αφού έχασε τον Σάκα, ειδικά αφού της λείπει ο παίκτης που θα ορίσει με την ατομικότητά του τα πράγματα στο τελευταίο τρίτο. Δεν θα βρει μια τέτοια άμυνα κόντρα στη Σίτι, θα βρει χώρους και οι χώροι της αρέσουν. Έχει ταχύτητα στους Μαρτινέλι και Νουανέρι, έχει τα πόδια του Όντεγκααρντ ή του Πάρτεϊ για να τους τροφοδοτήσουν. Και έχει αποδείξει πως είναι «φονική» στις επιθετικές μεταβάσεις. Μπορεί, λόγω της κυριαρχικότητάς της με την μπάλα, δεν πραγματοποιεί πολλές τέτοιες σε κάθε παιχνίδι, αλλά μόλις τέσσερις ομάδες στην Premier League έχουν σκοράρει περισσότερα τέρματα μετά από γρήγορες αντεπιθέσεις (4).

A second Premier League goal of the season for Ethan Nwaneri ✨ pic.twitter.com/GkpQ99n09P