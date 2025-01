Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Διαιτησίας της Premier League (PGMOL) ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα για τις απειλές προς τον Μάικλ Όλιβερ μετά το Γουλβς - Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ κατάφερε να αποδράσει από το «Μολινό» το απόγευμα του Σαββάτου (25/01, 0-1), παίρνοντας μία σημαντική νίκη απέναντι στη Γουλβς. Ωστόσο, μία φάση ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Νησί, όταν ο Μάικλ Όλιβερ αποφάσισε να αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Λιούις-Σκέλι (43') για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον αντίπαλό του, όπως αργότερα επιβεβαίωσε και το Match Centre.

Η απόφαση του Άγγλου διαιτητή έκανε έξαλλους τους φιλάθλους της Άρσεναλ, οι οποίοι θεώρησαν ότι ήταν τουλάχιστον αυστηρή, ενώ και ο ίδιος ο Μικέλ Αρτέτα φάνηκε εκνευρισμένος σχετικά με την εν λόγω απόφαση στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα.

How can this be a red card on Myles Lewis Skelly.

Ridiculous! pic.twitter.com/faBJFDFmy7