Το σενάριο της απευθείας ανταλλαγής των Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και Κρίστοφερ Ενκουνκού φέρεται να εξετάζουν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι, αμφότερες οι οποίες ψάχνουν «διέξοδο» για τους δύο ποδοσφαιριστές.

Ανταλλαγή-έκπληξη φέρεται να έχουν στα σκαριά Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι!

Την ώρα που οι Κόκκινοι Διάβολοι ψάχνουν την κατάλληλη πρόταση για την πώληση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και οι Μπλε τον κατάλληλο σύλλογο για να παραχωρήσουν τον δυσαρεστημένο στο Λονδίνο, Κρίστοφερ Ενκουνκού, δημοσίευμα του γερμανικού SkySports κάνει λόγο για πιθανή αλλαγή «στρατοπέδου» μεταξύ των δύο παικτών!

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών, μετά την κρούση που έκαναν οι Λονδρέζοι στη Γιουνάιτεντ για την αγορά του Αργεντινού εξτρέμ. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένει στη σφαίρα των συζητήσεων και δεν έχει ληφθεί η απόφαση να προχωρήσουν στο deal.

Θυμίζεται ότι η Νάπολι ήταν η Νο1 ενδιαφερόμενη για τον Γκαρνάτσο το τελευταίο διάστημα καταθέτοντας μάλιστα πρόταση 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή από την πλευρά της Γιουνάιτεντ που αξιώνει περισσότερα χρήματα.

