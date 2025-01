Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο παραμένει στο επίκεντρο των μεταγραφικών συζητήσεων, με τη Νάπολι και την Τσέλσι να δίνουν μάχη για την απόκτησή του, αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέρριψε την πρόταση των Ιταλών.

Η Νάπολι έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την απόκτηση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, καταθέτοντας πρόταση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο, οι Red Devils, σύμφωνα με τη «Mirror», απέρριψαν την προσφορά, καθώς φέρονται να αξιώνουν ένα ποσό που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ.

Στο παιχνίδι της απόκτησης του Γκαρνάτσο έχει μπει και η Τσέλσι, που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τον νεαρό Αργεντινό. Οι Λονδρέζοι έχουν πραγματοποιήσει επαφές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος φέτος έχει βρέι δίχτυα οχτώ φορές και έχει μοιράσει πέντε ασίστ σε 33 εμφανίσεις.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο αν οι «Μπλε» είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν την οικονομική προσφορά της Νάπολι, που ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

