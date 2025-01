Για την απόκτηση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο δείχνει αποφασισμένη να κινηθεί η Τσέλσι, πριν από το τέλος του χειμερινού μεταγραφικού «παραθύρου».

«Κρότο» στον κόσμο της Premier League θέλει να πυροδοτήσει η Τσέλσι με την απόκτηση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Τη στιγμή που η μετακίνηση του Αργεντινού στη Νάπολι δείχνει να μην προχωράει λόγω οικονομικών διαφορών με τους Κόκκινους Διάβολους, οι Μπλε θέλουν να μπουν σφήνα στην υπόθεση και να ολοκληρώσουν το deal.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι είναι έτοιμη να προσεγγίσει μέσα στο επόμενο διάστημα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πιθανότητα συμφωνίας ώστε να ολοκληρώσει άμεσα το deal.

Οι Λονδρέζοι έχουν ήδη μιλήσει με την πλευρά του Αργεντινού επιθετικού και σειρά πλέον παίρνουν οι συζητήσεις με τους Κόκκινους Διάβολους, οι οποίοι δεδομένα θα θέλουν μια προσφορά ανώτερη των 50 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε η Νάπολι.

Τη φετινή σεζόν ο Γκαρνάτσο έχει καταγράψει συνολικά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό οκτώ γκολ και πέντε ασίστ.

🚨🔵 Chelsea are set to approach Man United for Alejandro Garnacho, as expected.



Napoli remain keen but no agreement at €50m package, rejected by Man United; now also working on Adeyemi deal as revealed.



🇦🇷 Chelsea spoke to player’s camp and will now discuss with Man United. pic.twitter.com/rQz7HrDLvK