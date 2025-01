Η Μάντσεστερ Σίτι προσφέρει χρυσό deal σε Μαρμούς και Άιντραχτ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τον Αιγύπτιο να βλέπει τον μισθό του να εκτοξεύεται!

Τα γαλάζια της Μάντσεστερ Σίτι προβάρει ο Ομάρ Μαρμούς! Oι Citizens έχουν καταλήξει σε συμφωνία τόσο με τον Αιγύπτιο, όσο και με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία αναμένεται να αποβεί και η πιο ακριβή για τους Citizens στο χειμερινό παζάρι.

Όπως αναφέρει άλλωστε το «Sky Sports Germany», οι δυο ομάδες έχουν συμφωνήσει προφορικά σε ένα deal ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προβλέπει πως τα 75 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν ως φιξ ποσό, ενώ πέντε ακόμα εκατομμύρια θα έχουν τη μορφή μπόνους.

Κι όσο για τον ίδιο τον Μαρμούς; Ο μισθός του θα εκτοξευτεί! Όπως συμπληρώνει το ίδιο δημοσίευμα, ο Αιγύπτιος λαμβάνει δυο εκατομμύρια ευρώ καθαρά το χρόνο από την Άιντραχτ, τα οποία θα πενταπλασιαστούν όταν πατήσει το πόδι του στην Αγγλία.

Συγκεκριμένα ο Μαρμούς θα λαμβάνει δέκα εκατομμύρια ετησίως καθαρά από τους Citizens, ενώ μεικτά ο μισθός του θα ανέρχεται στα 16 με 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μια σημαντική οικονομική αναβάθμιση για τον Αιγύπτιο, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει σπάσει όλα τα κοντέρ στη Γερμανία με 20 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

