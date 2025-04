Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Ρούμπεν Αμορίμ ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την αποχώρηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε από την Μάντσεστερ Σίτι, απόφαση που έκανε γνωστή ο ίδιος ο Βέλγος.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε «τάραξε» τα νερά της Premier League με την απόφασή του το μεσημέρι της Παρασκευής (04/04) να αποχωρήσει από τον σύλλογο μετά το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση του Βέλγου ήρθε στιγμές πριν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μάντσεστερ Σίτι την ερχόμενη Κυριακή (06/04, 18:30), με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να εμφανίζεται συγκινημένος στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Την αποχώρηση του Ντε Μπρόινε από τη Σίτι που θα ρίξει αυλαία στην 10ετή του παρουσία στους Citizens, κλήθηκε να σχολιάσει λίγο αργότερα και ο Ρούμπεν Αμορίμ, με τον προπονητή της Γιουνάιτεντ να λέει αστειευόμενος πως ο Βέλγος έπαιζε στην... λάθος πλευρά του Μάντσεστερ.

«Ο Ντε Μπρόινε είναι ένας από τους καλύτερους μέσους στην Premier League. Ο χρόνος περνάει για όλους και αυτό είναι φυσικό. Βελτίωσε το πρωτάθλημα και του εύχομαι καλή τύχη. Αλλά ήταν στην λάθος πλευρά του Μάντσεστερ», ανέφερε γελώντας.

