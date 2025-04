Γκουαρδιόλα για Ντε Μπρόινε: «Είναι μία λυπηρή μέρα. Θα στοιχημάτιζα ότι θα του φτιάξουν άγαλμα» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπλεξε το εγκώμιο του Κέβιν Ντε Μπρόινε στην συνέντευξη Τύπου μιλώντας για τα όσα έκανε στην ομάδα, την πιθανότητα να του φτιάξει άγαλμα η Σίτι και το αν θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εμφανίστηκε συγκινημένος στην σημερινή συνέντευξη Τύπου της Μάντσεστερ Σίτι ενόψει του ντέρμπι της πόλης με την Γιουνάιτεντ την Κυριακή (06/04-18:30) για την αποχώρηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, την οποία έκανε γνωστή ο Βέλγος λίγη ώρα νωρίτερα μέσω μίας ανάρτησής του στο Instagram.

Ο Καταλανός τεχνικός μίλησε αρχικά για την σχέση που είχαν μεταξύ, η οποία ήταν ξεχωριστή και γεμάτες έντονες στιγμές.

«Πάντα είχαμε μια ξεχωριστή σχέση. Ο Κέβιν είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και παίκτης... Πόσα παιχνίδια, συναντήσεις, προπονήσεις, γεύματα και δύσκολες στιγμές. Αγκαλιές και φωνές — είναι μαζί μας εδώ και μια δεκαετία, εκτός από τις διακοπές, ήμασταν πάντα μαζί... Είναι μια συναισθηματική στιγμή, όπως και με τον Σέρχιο [Αγουέρο]... Όλοι οι επιθετικοί εδώ ωφελήθηκαν από το ταλέντο του Κέβιν... Φυσικά, θα απολαύσουμε τους τελευταίους δύο μήνες μαζί, αλλά συναισθηματικά είναι δύσκολο, είναι σκληρό».

Συνέχισε λέγοντας πως είναι μία λυπηρή μέρα για την ομάδα, αφού χάνει ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της και στη συνέχεια μίλησε για όσα προσέφερε στο διάστημα που βρέθηκε σ' αυτήν.

«Λυπηρή μέρα. Μία χαρούμενη μέρα όμως για όσα προσωπικά που έζησα μαζί του (όλο αυτό το διάστημα), για όλη αυτή την ανθρωπιά ου μας έδωσε και φυσικά δεν είναι ανάγκη καν να συζητήσουμε την σημασία του στην επιτυχία μας όλο αυτό τον καιρό.

Ο Ντε Μπρόινε είναι ένας από τους καλύτερους μέσους της χώρας και ο καλύτερος του κλαμπ. Από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Πάντα έχω σεβασμό για τους παίκτες που παίζουν πολλούς ρόλους. Σίγουρα είναι απίθανοι παίκτες για να παίξουν 20 ή 30 χρόνια για το κλαμπ αυτό.

Οι ασίστ του, τα γκολ και το όραμά του στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου είναι τόσο δύσκολο να αντικατασταθούν. Ο καθένας μπορεί να κάνει ενέργειες για να βγάλει ασίστ, αλλά τα χρόνια και οι αγώνες τον κάνουν μοναδικό... Έχουμε κατακτήσει πολλούς τίτλους και έχει συμμετάσχει σε κάθε έναν από αυτούς. Να τον θυμάστε ως κομμάτι αυτού του συλλόγου... Του είπα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για το υπόλοιπο της ζωής του. Είναι μέλος της οικογένειας αυτού του συλλόγου, η επιρροή του ξεπερνά όσα έχει κάνει στο γήπεδο, ο Κέβιν [Ντε Μπρόινε] είναι ένας από αυτούς».

