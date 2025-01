Φόντεν: «Το πρωτάθλημα έχει χαθεί σίγουρα, στοχεύσουμε για μία θέση στην τετράδα»

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να έχει αποχαιρετήσει τον τίτλο της Premier League, με τον Φιλ Φόντεν να τονίζει ότι η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί και να επικεντρωθεί σε νέους στόχους.

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται να έχει χάσει την κούρσα του τίτλου στην Premier League, σύμφωνα όσα δήλωσε Φιλ Φόντεν, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Με συνεχείς απώλειες βαθμών, οι Πολίτες βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας, 12 βαθμούς πίσω απότη πρωτοπόρο Λίβερπουλ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο.

Αν και η ομάδα στο παρελθόν έχει καταφέρει να γυρίσει τα δεδομένα , φέτος η κατάσταση δείχνει διαφορετική. Ο 24χρονος Άγγλος δήλωσε πως πλέον ο τίτλος δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, ενώ επεσήμανε ότι η Σίτι θα πρέπει να προσαρμοστεί και να επικεντρωθεί στη διεκδίκηση της τετράδας και της πρόκρισης στο Champions League για να έχει μια επιτυχημένη σεζόν.

«Το πρωτάθλημα έχει χαθεί σίγουρα. Το γνωρίζουμε, δεν είμαστε ανόητοι. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να στοχεύσουμε για μία θέση στην τετράδα, αυτός είναι ο επόμενος στόχος, όπως φυσικά επίσης το Champions League. Επομένως, δεν ισχύει ότι έχει χαθεί ολοκληρωτικά η χρονιά» ανέφερε χαρακτηρίστικα ο Άγγλος εξτρέμ.

