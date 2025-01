Το ξέσπασμα του Γκουαρδιόλα στον Ορτέγκα και η εξήγησή του (vid)

Η ένθερμη συνομιλία μεταξύ του Γκουαρδιόλα και του Ορτέγκα, που τράβηξε τα βλέμματα, μετά την γκέλακ κόντρα στην Μπρέντφορντ και η εξήγηση του Καταλανού.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν μπόρεσε να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την έδρα της Μπρέντφορντ, αφού δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης (2-2) στο 90+2' του αγώνα, όντας πια ανήμπορη να αντιδράσει στα τρία λεπτά που απέμεναν.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ο προπονητής των «πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα εθεάθη να πλησιάζει τον τερματοφύλακα της ομάδας, Στέφαν Ορτέγκα και να αρχίζει να του μιλάει σε έντονο ύφος κάνοντας αντίστοιχες χειρονομίες, με τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται και να αποχωρούν μετά από λίγο.

Pep Guardiola GOES OFF at Stefan Ortega after Manchester City blew a two-goal lead 😡

Φυσικά ήταν επόμενο ο Καταλανός τεχνικός να ερωτηθεί για το σκηνικό αυτό στην συνέντευξη Τύπου, με τον ίδιο να δίνει την εξήγησή του λέγοντας πως στην ουσία αποθέωσε τον Γερμανό κίπερ για την τρομερή εμφάνιση που έκανε στο παιχνίδι αυτό.

«Ο Γκβάρντιολ έκανε ένα υπέροχο παιχνίδι και του είπα πόσο καλά έπαιξε και το ίδιο συνέβη και με τον Ορτέγκα. Του είπα για το πόσο καλός ήταν, για τις ενέργειές του με την μπάλα, για τις πάσες προς τον Έρλινγκ (Χάαλαντ). Πόσο χαρούμενος και ικανοποιημένος ήμουν με κείνους τους δύο παίκτες απόψε».

"He [Gvardiol] played an incredible game...it's the same with Ortega" 🤝



Pep Guardiola explained his on-field discussions with his players following Manchester City's 2-2 draw with Brentford 👇