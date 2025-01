Ο Κάιλ Γουόκερ φαίνεται να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, διοργανώνοντας ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι ενόψει της πιθανής αποχώρησής του από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail» οι καλεσμένοι και η τοποθεσία παραμένουν άγνωστα, αλλά εκτιμάται ότι οι περισσότεροι από τους συμπαίκτες του ήταν παρόντες.

Kyle Walker held a leaving party for close friends at the weekend, according to @SamiMokbel81_DM & @MikeKeegan_DM. 👋



The #ManCity captain also enjoyed a beer with friends in the snow earlier in the week, as per @MailSport. 😁 pic.twitter.com/uHCuwFsJNl