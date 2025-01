Μετά τις διαφαινόμενες αποκτήσεις των Κουσάνοφ και Μαρμούς, η Μάντσεστερ Σίτι προχωρά τη μεταγραφική της αντεπίθεση στο χειμερινό παζάρι «κλείνοντας» και τον Βίτορ Ρέις από την Παλμέιρας αντί σημαντικού οκταψήφιου ποσού!

Οι... επείγουσες ανάγκες απαιτούν και επείγοντα μέτρα και η Μάντσεστερ Σίτι προχωρά σε μεταγραφικό μίνι-ντεμαράζ, φτάνοντας σε συμφωνία για την απόκτηση ακόμα ενός ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα του Βίτορ Ρέις από την Παλμέιρας.

Την ώρα που πλησιάζουν στο «Etihad» οι Κουσάνοφ και Μαρμούς, οι Πολίτες έδωσαν τα χέρια με τον βραζιλιάνικο σύλλογο για την αγορά του 19χρονου στόπερ εντός της χειμερινής περιόδου, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι συζητήσεις των δύο κλαμπ κύλησαν γρήγορα και όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ το deal «έκλεισε» στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό με το οποίο τα έξοδα της Σίτι στο παζάρι του Ιανουαρίου θα αγγίξουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, αν φυσικά προχωρήσουν οριστικά οι περιπτώσεις των Μαρμούς (60 εκατ.) και Κουσάνοφ (50 εκατ.).

