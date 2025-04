Η Μάντσεστερ Σίτι κατηγορεί την Premier League για τους κανονισμούς των δανείων των ομάδων από τους ιδιοκτήτες τους, που ευνοεί ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Μπράιτον.

Στην τρέχουσα νομική διαμάχη που έχει η Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Premier League, ένα από τα πράγματα για τα οποία οι «πολίτες» κατηγορούν την διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος είναι οι κανονισμοί σχετικά με τα δάνεια που παίρνουν οι ομάδες από τους ιδιοκτήτες τους.

Οι «Σίτιζενς» υποστηρίζουν πως δεν είναι δυνατόν, όταν εκείνοι διώκονται για θέματα που αφορούν τα ATP (Associated Party Transactions) και τις χορηγίες που προέρχονται από εταιρείες που συνδέονται με τους ιδιοκτήτες της ομάδας, να επιτρέπεται να παίρνουν ομάδες δάνεια αξίας εκατομμυρίων ευρώ από τους ιδιοκτήτες τους, όπως συμβαίνει με την Άρσεναλ, την Μπράιτον, την Έβερτον και την Λέστερ κι έτσι να αποκτούν ένα άδικο πλεονέκτημα.

Ακόμη, η Σίτι επιτέθηκε για την περίοδο των 50 ημερών που δόθηκε στις ομάδες προκειμένου να μετατρέψουν τα δάνεια των ιδιοκτητών τους σε μετοχικές δαπάνες, αλλά και για το γεγονός πως η διοργανώτρια αρχή θεωρεί ότι τα δάνεια αυτά δεν χρειάζεται να αξιολογούνται για το κατά πόσο τα νούμερα που περιλαμβάνουν αυτά είναι δίκαια με βάση τις συνθήκες της αγοράς.

Υπενθυμίζουμε πως μία πρόσφατη απόφαση ανέφερε πως οι κανόνες περί ATP δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται ως άκυροι και μη ρεαλιστικοί.

🔺NEW: Manchester City accuse Premier League of distorting rules in Arsenal's favour.



Full story from @Lawton_Times⬇️