Πρόταση για την απόκτηση του 19χρονου αμυντικού της Παλμέιρας, Βίτορ Ρέις, έχει καταθέσει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία προσπαθεί να αποσπάει το «ναι» της βραζιλιάνικης ομάδας.

Τόπο και.... χρήμα στα νιάτα δίνει η Μάντσεστερ Σίτι. Μετά από μια περίοδο αγωνιστικής κατρακύλας οι Citizens θέλουν να εκμεταλλευτούν το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου για να επουλώσουν τις πληγές τους, με επίκεντρο την ενίσχυση στην αμυντική γραμμή.

Τη στιγμή λοιπόν που βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του 20χρονου στόπερ της Λανς, Αμπντουκοντίρ Κουσάνοφ, για το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, «τρέχει» παράλληλα και την υπόθεση του 19χρονου Βραζιλιάνου αμυντικού της Παλμέιρας, Βίτορ Ρέις.

Το ενδιαφέρον των Citizens μάλιστα δεν έχει μείνει σε θεωρητικό επίπεδο, μιας και η πρόεδρος του Βραζιλιάνικου συλλόγου, Λέιλα Περέιρα, αποκάλυψε πως έχουν δεχθεί ήδη μια επίσημη προσφορά από τη Σίτι, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή.

«Η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταθέσει ήδη επίσημη πρόταση για τον Ρέις, αλλά δεν ήταν αρκετή. Ακόμα διαπραγματευόμαστε. Αν πάρουμε ένα ποσό που είναι καλό για την Παλμέιρας, για το αγόρι και για τη Σίτι, τότε εντάξει. Αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί» παραδέχθηκε στο «TNT Sports», με τους Άγγλους να δουλεύουν ακόμα πάνω στην περίπτωση του Βραζιλιάνου.

Με 38 συμμετοχές τη φετινή περίοδο και δυο γκολ ως απολογισμό ο 19χρονος αμυντικός λογίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Βραζιλίας, ενώ πρόσφατα είχε μαγνητίσει και το βλέμμα της Ρεάλ Μαδρίτης.

