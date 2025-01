Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αποκάλυψε ότι μετά τη Μίλαν και η Ντόρτμουντ σκοπεύει να διεκδικήσει τον Μάρκους Ράσφορντ που κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το μέλλον του Μάρκους Ράσφορντ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, με τον παίκτη να έχει προτάσεις σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η αποχώρησή του. Ο Άγγλος διεθνής είπε πρώτα «όχι» σε πολύ δελεαστική προσφορά που έλαβε από τη Σαουδική Αραβία και τις τελευταίες ημέρες το όνομά του συνδέεται με τη Μίλαν.

Οι Ροσονέρι απέχουν πολύ από τη συμφωνία με τους Κόκκινους Διαβόλους, γεγονός που αφήνει χώρο σε άλλες ομάδες να δοκιμάσουν την τύχη τους όσον αφορά τον 27χρονο εξτρέμ. Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν με ανάρτησή του επεσήμανε ότι και η Ντόρτμουντ έχει επικοινωνήσει με τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ και έχει ζητήσει να μάθει λεπτομέρειες για το ενδεχόμενο ενός deal.

Οι Βεστφαλοί δεν επιθυμούν τη μόνιμη απόκτηση του παίκτη, αλλά θέλουν να τον εντάξουν προσωρινά στο δυναμικό τους με τη μορφή δανεισμού. Παρά το ότι το κλίμα στην ομάδα του Αμορίμ δεν σηκώνει πλέον τον Άγγλο επιθετικό, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του να παραμείνει τελικά στο «Όλντ Τράφορντ», όπως αποκάλυψε η ίδια πηγή.

