Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να στείλει δανεικό τον Ράσφορντ στη Μίλαν, καλύπτοντας μάλιστα μέρος του μισθού του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να θέλει να αποχωριστεί τον Μάρκους Ράσφορντ και τον «στείλει» δανεικό στη Μίλαν, αναλαμβάνοντας μάλιστα να καλύψει μέρος του μισθού του. Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, οι Red Devils προσφέρουν τον Άγγλο επιθετικό στους Ροσονέρι με τη δυνατότητα αγοράς το καλοκαίρι.

Πολλά έχουν ακουστεί για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά το γεγονός ότι πριν κάποιες μέρες διέψευσε τα πάντα ο Ράσφορντ. Ωστόσο, νέα δημοσιεύματα τον θέλουν να μετακομίζει στη Serie A.

Οι Μιλανέζοι ενδιαφέρονται για έναν ποιοτηκό επιθετικό ώστε να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή, και ο 27χρονος εξτρεμ φαίνεται να είναι μια ελκυστική επιλογή. Παρά το ενδιαφέρον τους, όμως, η συμφωνία δεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά, σύμφωνα το εν λόγω ρεπορταζ.

🚨🚨🌕| NEW: #mufc have held talks with AC Milan in recent days surrounding Marcus Rashford. United are pulling the strings to offload him. [@MatteMoretto] pic.twitter.com/nMQpHIMtul