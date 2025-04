Ο Ρούμπεν Αμορίμ υπερασπίστηκε τον Αντρέ Ονάνα παρά τα όσα έχει ακούσει το τελευταίο διάστημα με αφορμή και τα λάθη του Καμερουνέζου απέναντι στη Λυών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Αντρέ Ονάνα. Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε σκληρή κριτική από τον Νεμάνια Μάτις μερικές ώρες πριν την αναμέτρηση της Γιουνάιτεντ με τη Λυών.

Ο Ονάνα φρόντισε να... επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του Μάτιτς, αφού έφερε ευθύνη και στα δύο γκολ που δέχθηκε η Γιουνάιτεντ στην ισοπαλία με τους Λιονέ το βράδυ της Πέμπτης (10/04, 2-2).

Παρ' όλα αυτά, ο Ρούμπεν Αμορίμ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή του στις δηλώσεις του μετά το ματς τονίζοντας ότι ανάλογα λάθη μπορούν να συμβούν δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στον βασικό τερματοφύλακα των Κόκκινων Διαβόλων.

«Του έχω πραγματική εμπιστοσύνη. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να κάνεις λάθη όταν παίζεις τόσο πολλά παιχνίδια. Αν δούμε τη φετινή σεζόν, έχω κάνει περισσότερα λάθη στα τελευταία παιχνίδια αυτούς μήνες. Δεν έχω να πω κάτι στον Ονάνα αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα γκολ που δεχθήκαμε και όσα έκανε ο Ονάνα στο παιχνίδι», δήλωσε ο Πορτογάλος.

