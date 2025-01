Οι πρώτες 20 «στροφές» της Premier League έχουν χαρίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ 40 βαθμούς, εκτοξεύοντάς την στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλέον το όνειρο του Champions League δεν είναι απλησίαστο.

Η ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν στην Premier League δεν είναι άλλη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο και οι παίκτες του δεν τη χαρίζουν σε κανέναν και συνεχίζουν να «καλπάζουν» με στόχο το Champions League, ύστερα από 45 χρόνια απουσίας. Μετά το διπλό στο «Μολινό» κόντρα στη Γουλβς, οι Reds κατέγραψαν την 6η συνεχόμενη νίκη τους και πλέον βρίσκονται στην 3η θέση της κατάταξης ισοβαθμώντας με τη δεύτερη Άρσεναλ.

«Ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα, η σεζόν έχει ακόμα πολύ δρόμο», είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Φόρεστ, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους παρά το ότι η ομάδα του κάνει μία ξέφρενη πορεία. Οι πιθανότητες μάλιστα για να εκπληρωθεί η βαθύτερη επιθυμία τους γίνονται όλο και περισσότερες με την πάροδο του χρόνου, καθώς τα στατιστικά δείχνουν ότι πολύ δύσκολα οι Άγγλοι θα χάσουν το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι πρώτες 20 αναμετρήσεις τους στην Premier League φέτος, τούς έχουν χαρίσει 40 βαθμούς. Από τις 70 ομάδες που είχαν τουλάχιστον την ίδια συγκομιδή βαθμών στις πρώτες 20 «στροφές» του πρωταθλήματος, μόλις τέσσερις έχουν μείνει εκτός τετράδας στο τέλος της χρονιάς.

Of the 70 teams to win 40+ points from their first 20 games in a Premier League campaign (prior to 2024-25), only four have failed to finish inside the top four at the end of the season 📈



