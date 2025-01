Ο εκπληκτικός φέτος Μοχάμεντ Σαλάχ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ ακόμα και όταν η Λίβερπουλ δεν κερδίζει.

Μπορεί η Λίβερπουλ να μην μπόρεσε να λυγίσει την αντίσταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και να έμεινε στο 2-2 στο χθεσινό ματς για την 20η αγωνιστική της Premier League, όμως αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να σταματήσει την ξέφρενη πορεία του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο 32χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ δεν έκοψε ρυθμό ούτε τις γιορτές και συνεχίζει να σπάει όλα τα ρεκόρ που βρίσκει στο διάβα του. Κι όλα αυτά ενώ βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την ομάδα και δεν φαίνεται πως θα ανανεώσει, όπως παραδέχθηκε πρόσφατα και ο ίδιος. Θύμα του αυτή τη φορά ήταν ο πρώην παίκτης και θρύλος της Λίβερπουλ, Λουίς Σουάρες.

Ο Σαλάχ με το γκολ που σημείωσε χθες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας προσωρινά το προβάδισμα με 2-1 στους «Ρεντς», έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε γκολ (είτε σκοράροντας είτε δίνοντας ασίστ δηλαδή) στην ιστορία της Premier League στις πρώτες 19 εμφανίσεις του στην σεζόν (η Λίβερπουλ έχει ένα ματς λιγότερο).

Ο Αιγύπτιος σταρ της ομάδας του Άρνε Σλοτ έφτασε τα 18 γκολ και τις 13 ασίστ, σύνολο 31 ξεπερνώντας την σχετική επίδοση του Ουρουγουανού, ο οποίος στα ίδια ματς είχε σταματήσει στις 30 (23 γκολ και 7 ασίστ).

31 - Mo Salah has 18 goals and 13 assists in 19 Premier League games this season, the most goal involvements ever by a player in their first 19 appearances of a campaign in the competition, overtaking Luis Suárez's 30 in 2013-14 (23 goals, 7 assists). Throne. pic.twitter.com/QpNVAnD7DN