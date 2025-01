Σαλάχ: «Είναι η τελευταία μου χρονιά στη Λίβερπουλ, δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επιμένει πως δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις ανανέωσης με τη Λίβερπουλ και υπό αυτές τις συνθήκες διανύει τους τελευταίους του μήνες στο κλαμπ.

Καμία εξέλιξη στις συζητήσεις ανανέωσης της Λίβερπουλ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ! Ο Αιγύπτιος επιθετικός πετάει φέτος στο γήπεδο, οδηγεί τους Reds σε νέες κορυφές, αλλά το καλοκαίρι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποτελέσει παρελθόν από το «Ανφιλντ».

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Σαλάχ είχε παραδεχθεί πως δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, μια κατάσταση που δεν έχει διαφοροποιηθεί. Μιλώντας στο «Skysports» επανέλαβε τις συνθήκες που επικρατούν, τονίζοντας ότι με τα τρέχοντα δεδομένα διανύει την τελευταία του σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ.

«Το πρώτο πράγμα που υπάρχει στη λίστα είναι να κερδίσουμε την Premier League με τη Λίβερπουλ. Μάλλον επειδή δεν πανηγυρίσαμε αυτό που κερδίσαμε με τον τρόπο που θέλαμε» ανέφερε αρχικά, προτού απαντήσει και στο ερώτημα για το αν η φετινή είναι η τελευταία του χρονιά στο κλαμπ.

«Μέχρι στιγμής, ναι. Είναι οι τελευταίοι έξι μήνες. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Είμαστε πολύ μακριά από οποιαδήποτε πρόοδο. Οπότε, πρέπει να περιμένουμε και να δούμε. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι, αν αυτό είναι όντως το τελευταίο μου εξάμηνο, τι θα θέλατε να δείτε στο μέλλον;

Θέλετε να κοιτάτε πίσω και να λέτε ότι ανησυχούσα ή αγχώθηκα για το συμβόλαιο; Ή μήπως θα θέλετε να λέτε ότι είχα μια απίστευτη σεζόν; Αν ποτέ νιώσω αποπροσανατολισμένος, απλά θα υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι θέλω να κοιτάζω πίσω στο παρελθόν και να λέω ότι είχα μια απίστευτη σεζόν. Αυτό θέλω να κάνω» τόνισε.

