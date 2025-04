Πώς κόντεψε να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα του και πώς «έσωσε» τον άνθρωπο που πήγε να τον ληστέψει. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ «έδεσε» στο λιμάνι του Λίβερπουλ και το Gazzetta συνέλεξε τις πιο... άκυρες πληροφορίες για τον Αιγύπτιο Βασιλιά των Reds.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η Λίβερπουλ έβαλε τέλος στο... θρίλερ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της μαζί του μέχρι το 2028, ανακουφίζοντας τους οπαδούς της, που θα συνεχίσουν να βλέπουν τον αγαπημένο τους Αιγύπτιο Βασιλιά να μαγεύει στο χορτάρι. Και μιας και τα - ασύλληπτα κατά καιρούς - κατορθώματα του 32χρονου είναι λίγο-πολύ γνωστά, το Gazzetta «γιορτάζει» την ανανέωσή του με τη λίστα των δέκα πιο... άκυρων πληροφοριών για την - ποδοσφαιρική και μη - ζωή του Σαλάχ.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν προσγειώθηκε από το πουθενά στη Λίβερπουλ. Διακρίθηκε στη Βασιλεία και μετά το άοσμο πέρασμά του από την Τσέλσι βρήκε καταφύγιο στη Φιορεντίνα. Εκεί, αποφάσισε να φορέσει το... ασυνήθιστο Νο.74 στη φανέλα του. Καθόλου τυχαία πάντως. Με αυτόν τον τρόπο ο Αιγύπτιος τίμησε τα 74 θύματα των εκτεταμένων επεισοδίων που έλαβαν χώρα το 2012 στο στάδιο «Πορτ Ραΐντ» ανάμεσα σε οπαδούς της Αλ Αχλί και της Αλ Μασρί, στέλνοντας το δικό του μήνυμα κατά της βίας.

Ο Σαλάχ δεν έκρυψε ποτέ τη θρησκεία του και, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, οδήγησε σε μια σημαντική κοινωνική αλλαγή. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ των ΗΠΑ, μετά τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, τα εγκλήματα μίσους στο Μέρσισαϊντ μειώθηκαν κατά 16% ενώ μείωση της τάξης του 50% παρατηρήθηκε και στη διαδικτυακή ρητορική μίσους κατά των μουσουλμάνων στην ευρύτερη περιοχή του Μέρσισαϊντ, μιας και ο Φαραώ αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και αγαπητούς μουσουλμάνους στην Αγγλία.

Φυσικά ο Σαλάχ προσέχει τη διατροφή του και με το παραπάνω, ωστόσο έχει κι αυτός τη δική του αδυναμία όσον αφορά στο φαγητό. Πρόκειται για το «Κόσαρι», ένα παραδοσιακό αιγυπτιακό street πιάτο στο οποίο συνυπάρχουν το ρύζι, οι φακές, τα μακαρόνια και τα ρεβύθια. «Όταν γυρνάω στην Αίγυπτο, ζητάω από τους φίλους μου να μου το φέρουν στο αεροδρόμιο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να το καταβροχθίζω», έχει δηλώσει για το αγαπημένο του φαγητό ο Φαραώ.

Ο Σαλάχ δεν έχει εμπλακεί με την πολιτική μέχρι σήμερα. Ωστόσο είναι βέβαιο πως αν αποφασίσει ποτέ να το κάνει θα έχει την πέραση του, καθώς λατρεύεται όσο κανείς στην πατρίδα του. Άλλωστε, το 2018 στις εκλογές της Αιγύπτου, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συμπατριώτες του έσβησαν τα ονόματα των δύο υποψήφιων πρωθυπουργών από το ψηφοδέλτιο και έγραψαν το δικό του όνομα, πριν ρίξουν τον φάκελο στην κάλπη!

Αυτή η αγάπη για τον Μοχάμεντ Σαλάχ μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Αιγύπτιος είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιριστής στην πατρίδα του, κάτι σαν σύμβολο. Το ίδρυμά του. «Mohamed Salah Charity Foundation» συμμετέχει σε δεκάδες φιλανθρωπικά έργα στην Αίγυπτο και τον υπόλοιπο κόσμο. Μεταξύ του 2019 και του 2022, ο Φαραώ προσέφερε σχεδόν 45 εκατομμύρια ευρώ σε φιλανθρωπίες.

Ο Σαλάχ δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε, δεν άφησε ποτέ πίσω του το χωριό του, Ναγκρίγκ. Το 2022 ολοκλήρωσε τη... μεταμόρφωσή του, βοηθώντας χιλιάδες συντοπίτες του. Ανέλαβε προσωπικά την υπόθεση και με απόλυτα ίδια χρηματοδότηση έχτισε ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο, ένα αθλητικό κέντρο για τους νέους και ένα κέντρο επεξεργασίας ύδατος που εξασφάλισε άφθονο πόσιμο νερό για όλο το χωριό.

