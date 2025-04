«Θόρυβο» δεν έκανε μόνο η ανανέωση του Μοχάμεντ Σαλάχ αλλά και το σπάνιο και σοκαριστικά ακριβό ρολόι με το οποίο ο Αιγύπτιος πόζαρε.

Η Λίβερπουλ κινείται στους ρυθμούς του Μοχάμεντ Σαλάχ που υπέγραψε νέο «χρυσό» συμβόλαιο με τους Reds, ωστόσο στο όλο κατακόκκινο φόντο της ανακοίνωσης της ανανέωσής του αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν... μπλε.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴