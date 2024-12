Μοχάμεντ Σαλάχ: Ο «Αιγύπτιος Βασιλιάς» που ξεπερνάει τις δικές του Μεγάλες Προσδοκίες

Η φετινή χρονιά αποτελεί μια από τις πιο παραγωγικές για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που δείχνει να έχει καταργήσει τα προσωπικά του όρια. Έχει μέχρι τώρα 20 γκολ και 17 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα του Αιγυπτίου στην Premier League φέτος είναι ότι έχει σημειώσει τουλάχιστον 20 τέρματα κι μοιράσει τουλάχιστον μία ασίστ σε οκτώ διαφορετικούς αγώνες της τρέχουσας σεζόν. Μαζί με τους Φρανκ Λάμπαρντ και Γουέιν Ρούνεϊ, ο Αιγύπτιος είναι πλέον μέρος αυτής της ιστορικής για το ποδόσφαιρο του Νησιού τριπλέτας. Αυτό το ρεκόρ καταδεικνύει όχι μόνο τη δεινότητά του στο σκοράρισμα, αλλά και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίκτες του, όντας αποτελεσματικός σε όποιον ρόλο και να αναλάβει μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Επιπλέον, ο Σαλάχ είναι ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που βρίσκεται τόσο ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα γκολ και ασίστ. Ο Αιγύπτιος έχει σημειώσει 167 γκολ και 75 τελικές πάσες αντίστοιχα, ενώ αναμένεται σύντομα να υπερκεράσει και τον θρύλο Τιερί Ανρί, ο οποίος κατέγραψε 175 τέρματα κατά της διάρκεια της θητείας του στην Αγγλία.

