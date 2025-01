Ποστέκογλου: «Δεν έχω υπάρξει πιο θυμωμένος στην καριέρα μου, μας αρνήθηκαν τη νίκη»

Τα έντονα παράπονά του προς τη διαιτησία εξέφρασε με αρκετή ο... θυμωμένος Άγγελος Ποστέκογλου μετά την ήττα της Τότεναμ από τη Νιούκαστλ.

Η Τότεναμ υπέστη νέα ήττα στην Premier League, αυτή τη φορά είδε τη Νιούκαστλ να περνάει από την έδρα της με ανατροπή (1-2), αφήνοντας τους Λονδρέζους στους 24 βαθμούς και μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν έκρυψε στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση τον θυμό του εκφράζοντας τα παράπονά του προς την διαιτησία, για τη φάση της ισοφάρισης των Magpies που δίχασε στο Νησί, καθώς ο Μάντλεϊ και VAR αποφάσισαν να μετρήσει κανονικά παρά το χέρι του Ζοέλιντον.

«Είμαι πραγματικά πολύ θυμωμένος. Νομίζω δεν έχω υπάρξει περισσότερο θυμωμένος στην καριέρα μου. Κάναμε μία φανταστική εμφάνιση και μας αρνήθηκαν την ανταμοιβή. Βγάζω το καπέλο στους παίκτες μου. Το μόνο που θα πω είναι ότι παίζαμε διαφορετική μέρα και κάτω από πιο δίκαιες συνθήκες θα είχαμε νικήσει αυτό το ματς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο», δήλωσε ο προπονητής των Spurs.

🚨 Postecoglou: “I’m really, really angry, angriest I think I have ever been in my career”.



“It was a fantastic performance and we were denied the reward. Hats off to my players”.



“I know what everyone wants me to say, but all I'll say is that on any other day, on a fair and… pic.twitter.com/iPIRMhzDI2