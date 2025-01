Έντονη κουβέντα άνοιξε η φάση του γκολ της Νιούκαστλ κόντρα στην Τότεναμ, συγκεκριμένα για το χέρι του Ζοέλιντον, με την Premier League να παίρνει άμεσα θέση εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του VAR.

Η Νιούκαστλ ανέτρεψε το σκορ μέσα στο γήπεδο της Τότεναμ (1-2), αν και το γκολ της ισοφάρισης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ως προς την εγκυρότητά του.

Συγκεκριμένα, οι Καρακάξες ισοφάρισαν στο 6' με το γκολ του Γκόρντον, ωστόσο, στο χτίσιμο της επίθεσης υπήρξε επαφή της μπάλας με το χέρι από τον Ζοέλιντον, γεγονός που δεν επηρέασε την απόφαση του VAR, Κάβανα ο οποίος επικύρωσε το γκολ.

Λίγη ώρα μετά την εν λόγω φάση, η Premier League έδωσε την εξήγησή της πίσω από την κατακύρωση του τέρματος, τονίζοντας πως ο VAR έκρινε ότι το χέρι του παίκτη της Νιούκαστλ βρισκόταν σε φυσική θέση και η επαφή ήταν ακούσια.

Αναλυτικά η εξήγηση:

«Η απόφαση του διαιτητή για το γκολ επικυρώθηκε και από τον VAR, ο οποίος ήλεγξε πιθανή παράβαση για χέρι του Ζοέλιντον στην εξέλιξη της επίθεσης και αποφάνθηκε ότι το χέρι του παίκτη βρισκόταν δίπλα στο κορμί του, σε φυσική θέση και η επαφή ήταν ακούσια».



