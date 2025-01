Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε πως το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε είναι υπόθεση καθαρά της διοίκησης της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ έμεινε... φειδωλός ως προς την κινητικότητα των Citizens στις μεταγραφές.

Η υπόθεση ανανέωσης του Κέβιν Ντε Μπρόινε με την Μάντσεστερ Σίτι είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολεί τον κόσμο των Citizens, καθώς η συνεργασία του Βέλγου με την ομάδα λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο ίδιος ο Ντε Μπρόινε είχε δηλώσει πως θα αποχωρήσει από τη Σίτι, εάν η ομάδα δεν του κάνει πρόταση ανανέωσης, παρά τις δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα ότι ο 33χρονος «θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα τη φετινή ή την επόμενη σεζόν».

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γουέστ Χαμ το Σάββατο (04/01, 17:00), ο Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε πως το μέλλον του Βέλγου σταρ βρίσκεται στα χέρια του συλλόγου.

«Είναι στο χέρι του συλλόγου. Δεν είναι δική μου δουλειά. Έχει να κάνει με το πώς θα αποδώσει έως το τέλος της σεζόν, την ηλικία του και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να το σκεφτεί», είπε χαρακτηριστικά ο Καταλανός τεχνικός.

🚨🔵 Pep Guardiola on Kevin de Bruyne and contract expiring in June: “It’s up to the club. It’s not my business”.



"It's about how he's going to perform until the end of the season, the age that he has, and many things. I think the club has to think about it".