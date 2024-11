Την απόφασή του να φύγει από την Μάντσεστερ Σίτι, εάν δεν δεχθεί πρόταση ανανέωσης, φαίνεται πως έχει λάβει ο Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε στην Μάντσεστερ Σίτι είναι εξαιρετικά αμφίβολο, με το συμβόλαιο του Βέλγου να λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Πρόσφατα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε πως ο Ντε Μπρόινε θέλει να κλείσει την καριέρα του στους Citizens, είτε μετά το πέρας της φετινής σεζόν, είτε του χρόνου.

Ο ίδιος ο Ντε Μπρόινε πάντως, μίλησε ανοιχτά στο «Sky Sports» και «άναψε»... φωτιές, καθώς επεσήμανε ότι εάν η Μάντσεστερ Σίτι Σίτι δεν του προσφέρει νέο συμβόλαιο ανανέωσης, θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά το τέλος της σεζόν.

«Εάν δεν υπάρξουν συζητήσεις, αυτή θα είναι η τελευταία μου χρονιά στον σύλλογο», είπε ο 33χρονος Βέλγος και μένει να δούμε αν η διοίκηση της Σίτι τον... ακούσει.

