Την ανανέωση του Χάρι Μαγκουάιρ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για έναν ακόμα χρόνο επιβεβαίωσε ο Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη που έχει η ομάδα του από την ηγετική παρουσία του Άγγλου στόπερ.

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να φοράει ο Χάρι Μαγκουάιρ και την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Παρά την ανάγκη για πωλήσεις στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι και τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να... μετακομίζει, ο Άγγλος στόπερ αναμένεται να παραμείνει στους Κόκκινους Διαβόλους, με τον σύλλογο να ενεργοποιεί πρόθυμα την οψιόν ανανέωσής που υπήρχε στο συμβόλαιό του όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πορτογάλος τεχνικός.

«Του μίλησα σήμερα το πρωί και του το ανακοίνωσα. Χρειαζόμαστε πολύ τον Χάρι. Διψάμε για ηγέτες στον αγωνιστικό χώρο, κι ο Χάρι είναι ηγέτης», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ.

Ο Μαγκουάιρ μεταγράφηκε στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2019 από τη Λέστερ αντί 87 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας την ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία μέχρι να την ξεπεράσει η μετακίνηση του Γιόσκο Γκβάρντιολ στη Μάντσεστερ Σίτι. Έκτοτε έχει καταγράψει 222 συμμετοχές στους Κόκκινους Διαβόλους, με 12 γκολ.

"Amad [Diallo] is near and Maguire is going to trigger our option [of an extra year]"



