Αντόνιο: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανός»

Ο Μίκαελ Αντόνιο, μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω της σελίδας της Γουέστ Χαμ στους φιλάθλους, τονίζοντας πόσο πολύτιμη είναι η ζωή και πόσο ανυπομονεί να επιστρέψει στο γήπεδο.

Ο Μίκαελ Αντόνιο, φορ της Γουέστ Χαμ, βγήκε από το νοσοκομείο μετά από τρεις εβδομάδες νοσηλείας και χειρουργείο στο πόδι, λόγω του σοβαρού τροχαίου που ενεπλάκη που σόκαρε τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Ο 33χρονος Τζαμαϊκανός, που θα μείνει εκτός δράσης για έναν χρόνο, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη μέσω της ιστοσελίδας των Hammers, στο οποίο τόνισε μεταξύ άλλων πόσο ευγνώμων είναι που ζει και ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάθε χρόνο περίπου αυτή την περίοδο, με ρωτούν για τι είμαι ευγνώμον και κάθε χρόνο προσπαθώ να βρω τις σωστές λέξεις. Αλλά φέτος, ξέρω ακριβώς για τι είμαι ευγνώμον: να είμαι ζωντανός. Θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να αναγνωρίσω κάτι που συνειδητοποίησα – έχω περάσει τόσα πολλά χρόνια θεωρώντας τη ζωή δεδομένη. Έκανα σχέδια για την επόμενη μέρα, την επόμενη χρονιά, πάντα υποθέτοντας ότι το αύριο ήταν εγγυημένο. Είδα στενούς φίλους να πεθαίνουν, είδα άλλους να αντιμετωπίζουν σχεδόν θανατηφόρες εμπειρίες και ακόμη και τότε, δεν είχα καταλάβει πλήρως πόσο πολύτιμη είναι η ζωή.

Αυτό που πέρασα πρόσφατα μου άνοιξε τα μάτια. Η ζωή είναι εύθραυστη και κάθε στιγμή έχει σημασία. Είμαι τόσο ευγνώμον στον Θεό που μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και που μου επέτρεψε να είμαι ακόμα εδώ. Στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (της Αγγλίας), το Αεροπορικό Ασθενοφόρο, όλους στα νοσοκομεία Ρογιαλ και το Κρομγουελ και όλους από πάνω μέχρι κάτω στη Γουέστ Χαμ. Η ιατρική ομάδα, το διοικητικό συμβούλιο, όλο το προσωπικό, οι συμπαίκτες μου και οι καταπληκτικοί οπαδοί της Γουέστ Χαμ.

Ειλικρινά, δεν θα μπορούσα να το ξεπεράσω χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Στους αγαπημένους μου που στάθηκαν δίπλα μου σε όλα, δεν μπορώ να εκφράσω πόσα σημαίνετε για μένα.

Τέλος, σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη που μου δείξατε. Σας αγαπώ όλους και είμαι απεριόριστα ευγνώμον για τον καθένα σας. Καλή χρονιά - και θα επιστρέψω σύντομα σε αυτό το γήπεδο».

Michail Antonio has a message for the West Ham United family and the wider football world after being discharged from hospital, having received treatment following his car accident on 7 December.