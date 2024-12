Ο Μπουκάγιο Σάκα θα απουσιάσει για περισσότερο από δύο μήνες από την αγωνιστική δράση, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ιγνυακό τένοντα.

«Υποβλήθηκε σε επέμβαση, όλα πήγαν καλά, αλλά, δυστυχώς, θα μείνει εκτός δράσης για πολλές, πολλές εβδομάδες» τόνισε ο Μικέλ Αρτέτα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη νίκη 1-0 επί της Ίπσουιτς. Η Άρσεναλ βρέθηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας στην Premier League, ωστόσο φάνηκε το κενό του Άγγλου διεθνή, με τον Μαρτινέλι να μην αφήνει καλές εντυπώσεις στο δεξί άκρο.

«Νομίζω ότι θα είναι περισσότερο από δύο μήνες. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πως θα αρχίσει να επουλώνεται η ουλή στον ιστό, την πρώτη εβδομάδα της κινητικότητας ... ας δούμε, είναι πολύ δύσκολο να πεις» κατέληξε ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ. Θυμίζουμε, πως ο Σάκα ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον δικέφαλο μηριαίο του κατά τη διάρκεια του ματς με την Κρίσταλ Πάλας και αντικαταστάθηκε, με τον παίκτη να χρησιμοποιεί πατερίτσες φεύγοντας από το «Σέλχαρστ Παρκ». Στην τρέχουσα σεζόν ο Σάκα μετράει 9 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την Άρσεναλ.

