Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει να... καλπάζει στην Premier League και με τη νίκη απέναντι στην Τότεναμ ξεπέρασε ήδη τους βαθμούς που συγκέντρωσε πέρυσι σε όλη τη σεζόν.

Είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη της σεζόν και φροντίζει να το αποδεικνύει κάθε αγωνιστική. Στου... δρόμου τα μισά στην Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας και έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ευρωπαϊκά όνειρα. Κι όλα αυτά ενώ πέρυσι πάλεψε για την παραμονή της στην κατηγορία μέχρι το φινάλε!

Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά στο «City Ground». Η ομάδα του Νούνο έχει ταυτότητα, παίρνει σπουδαία αποτελέσματα με τον τρόπο της και φιγουράρει στο... ρετιρέ της λίγκας. Μάλιστα, με τη νίκη κόντρα στην Τότεναμ, η Νότιγχαμ έφτασε τους 34 βαθμούς στη φετινή Premier League και ήδη ξεπέρασε την περυσινή της συγκομιδή, πριν καν βγει το 2024! Τη σεζόν 2023/24 οι Reds συγκέντρωσαν 32 βαθμούς σε 38 αγωνιστικές και με το τρίποντο κόντρα στους Spurs την Πέμπτη (26/12) άφησαν ήδη πίσω τον περυσινό τους εαυτό!

Nottingham Forest have won four consecutive Premier League matches for the first time since 1995 👏#NFOTOT | @NFFC pic.twitter.com/PYB7by3P1D