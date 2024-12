Σπουδαία κίνηση από τον Ντιόγκο Νταλότ που πέρασε την παραμονή των Χριστουγέννων ως εθελοντής σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Εξαιρετική πρωτοβουλία του Ντιόγκο Νταλότ! Ο Πορτογάλος μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκμεταλλεύτηκε την παραμονή των Χριστουγέννων με τον καλύτερο τρόπο και… έδειξε τον δρόμο. Ο Νταλότ επισκέφτηκε με τη σύντροφό του ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου, που δραστηριοποιείται στον τομέα των αστέγων και προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά.

Diogo Dalot spent Christmas Eve with @LifeshareUK, Manchester’s oldest homelessness charity.



Dalot joined a team of volunteers to show his support and highlight the importance of community care during the festive period.



Lifeshare offer meals, companionship, showers, health… pic.twitter.com/rqpMtsqluv