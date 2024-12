Δεν θα έχει χριστουγεννιάτικο πάρτι φέτος η Γιουνάιτεντ, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να το ματαιώσει, εξοικονομώντας 300.000 ευρώ.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ούτε εντός ούτε εκτός γηπέδου! Η διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων αποφάσισε να ματαιώσει φέτος το χριστουγεννιάτικο πάρτι, εξοικονομώντας 301.900 ευρώ. Η απόφαση ήρθε στο πλαίσιο περικοπών που εφαρμόζει ο νέος υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος, Τζιμ Ράτκλιφ, και η INEOS.

Οι αλλαγές στη Γιουνάιτεντ έχουν ήδη γίνει αισθητές, πρώτα κόπηκαν τα γεύματα για το προσωπικό του γηπέδου τις ημέρες των αγώνων, έπειτα μειώθηκε το χριστουγεννιάτικο δώρο των εργαζομένων, ενώ μετά τερματίστηκε και η συνεργασία με τον ζωντανό θρύλο της ομάδας ,Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ως πρεσβευτή.

Το φετινό πάρτι ήταν η επόμενη θυσία στο... «μαχαίρι» του κόστους. Με αυτή την κίνηση, η ομάδα εξοικονόμησε πάνω από 300.000 ευρώ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τις νέες προτεραιότητες της διοίκησης!

🚨 Cutting the Christmas party caused widespread upset around the club. 🎄🙅‍♂️



It is estimated that Manchester United saved around £250,000 by cancelling the Christmas function.



(Source: @TheAthleticFC) pic.twitter.com/SbtwxQXXyY