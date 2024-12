Κάκιστη ήταν η αξιολόγηση επιθεωρητών υγιεινής στο «Ολντ Τράφορντ», μιας και διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από επιδρομή ποντικιών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη βαριά ήττα με τριάρα από την Μπόρνμουθ και θα κάνει για πρώτη φορά μετά το 1989 Χριστούγεννα έξω από την πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος. Ταυτόχρονα πάντως, και έξω από το γήπεδο τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα.

Το «Ολντ Τράφορντ» εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζουν με το μέγεθος του συλλόγου. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει παρατηρηθεί διαρροή σε αρκετούς χώρους του σταδίου μετά από δυνατή βροχή, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Όπως μετέδωσε η Daily Mail, το «Ολντ Τράφορντ» έχει πληγεί από επιδρομή ποντικιών!

