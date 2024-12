Ένα νέο ποσό της τάξεως των 95 εκατ. ευρώ επένδυσε ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυξάνοντας παράλληλα της μετοχές της INEOS στον σύλλογο.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ αύξησε το μερίδιό του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επενδύοντας επιπλέον 95 εκατ. ευρώ στον σύλλογο, όπως είχε υποσχεθεί πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν και αγόρασε το μειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Με τον τρόπο αυτό, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος αύξησε κατά 1,2% τις μετοχές του στους Κόκκινους Διαβόλους, με την εν λόγω χρηματική «ένεση» να αφορά την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών και όχι τα μεταγραφικά πλάνα της ομάδας κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Όλα αυτά έρχονται σε μία περίοδο ανακατατάξεων στο εσωτερικό του συλλόγου με τις περικοπές μισθών και τις απολύσεις μελών του προσωπικού, όπως επίσης και την διακοπή της συνεργασίας της Γιουνάιτεντ με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

🚨 | BREAKING:



Sir Jim Ratcliffe has injected a further £79m into #mufc, increased his stake in the club and changed ownership of his involvement to his INEOS company.



[@MikeKeegan_DM] pic.twitter.com/wFHqy7u0lw