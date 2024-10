Η μπάλα των περικοπών στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μέχρι και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος θα πάψει να είναι παγκόσμιος πρεσβευτής του κλαμπ από το τέλος της σεζόν.

Τέλος στη συνεργασία της με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βάζει η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία θα τερματίσει το συμβόλαιο του ζωντανού θρύλου της ομάδας που διατελούσε ως παγκόσμιος πρεσβευτής της τα τελευταία έντεκα χρόνια, απ' όταν δηλαδή αποσύρθηκε από την προπονητική.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», η INEOS του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ που διοικεί πλέον τον σύλλογο θα σταματήσει τις πληρωμές προς τον Φέργκιουσον που ανέρχονταν σε περίπου 2,1 εκατομμύρια λίρες ετησίως, ακολουθώντας το γενικότερο πλαίισο περικοπών που έθεσαν από την ημέρα που αγόρασαν το 27,7% των μετοχών του κλαμπ.

Ο Σερ Άλεξ ενημερώθηκε για αυτή την εξέλιξη από τον ίδιο τον Ράτκλιφ σε κατ' ιδίαν συνάντηση, ο οποίος και του εξήγησε πως το κλαμπ προσπαθεί να μειώσει τα έξοδα του και δεν προτίθεται να συνεχίσει την πληρωμή του. Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά πως το ζήτημα τακτοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα και η διοίκηση ενημέρωσε τον Σερ Άλεξ πως θα συνεχίσει να ενεργεί ως επίτιμο μέλος του συμβουλίου της Γιουνάιτεντ και να παρευρίσκεται στις αναμετρήσεις της ομάδας στο «Ολντ Τράφορντ».

Η αμφιλεγόμενη αυτή κίνηση έρχεται σε συνέχεια των μέτρων που παίρνει η διοίκηση της INEOS, η οποία ακολουθεί κατά γράμμα τις προτάσεις που της χορήγησε η συμβουλευτική εταιρεία Interpath Advisory προκειμένου να μειώσει τις δαπάνες. Βάσει αυτών των προτάσεων, ο Ράτκλιφ και η ομάδα του ενημέρωσαν τον περασμένο Ιούλιο το προσωπικό της Γιουνάιτεντ θα προβούν σε 250 απολύσεις, ενώ τον Μάιο δεν επέτρεψαν τη δωρεάν μετακίνηση των υπαλλήλων στο «Γουέμπλεϊ» για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα έξοδα για μεταγραφές ξεπέρασαν τα 250 εκατομμύρια ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.



🚨🔴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | INEOS have ended a multi-million pound annual deal with Sir Alex Ferguson!



Now, he'll no longer be Manchester United's global ambassador, reports @TheAthleticFC. 👋 pic.twitter.com/q7RGvEwSRs