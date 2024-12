Σαλάχ: «Δεν έχω νέα για το συμβόλαιο, όπου και αν κλείσω την καριέρα μου θα είμαι χαρούμενος»

Μπορεί ο Σαλάχ να...«καθάρισε» ξανά, αλλά το μέλλον του στη Λίβερπουλ παραμένει αβέβαιο.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν και πάλι ασταμάτητος, οδηγώντας τη Λίβερπουλ σε μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Τότεναμ (6-3), με δύο γκολ και δύο ασίστ. Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν οι δηλώσεις του μετά το ματς, οι οποίες άφησαν ξανά πολλά ερωτηματικά για το αν θα ανανεώσει με τους Reds.

Ο Αιγύπτιος σταρ, με την χαρακτηριστική του ειλικρίνεια, αναρωτήθηκε πώς ο θρύλος Ίαν Ρας κατάφερε να πετύχει τόσα γκολ στην ιστορία της ομάδας. Όσον αφορά το μέλλον του, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το συμβόλαιό του και τόνισε ότι, όποιο κι αν είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του, θα είναι ευτυχισμένος με όσα έχει πετύχει στη Λίβερπουλ.

«Δεν έχω νέα με το συμβόλαιο. Χαίρομαι που πετυχαίνω πράγματα και ρεκόρ σε μία τόσο μεγάλη ομάδα. Όπου και αν κλείσω την καριέρα μου, θα είμαι χαρούμενος για αυτό. Δεν ξέρω πώς ο Ίαν Ρας πέτυχε τόσα γκολ, πραγματικά. Απλά συνεχίζω να δουλεύω σκληρά! Αμυντικά πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα. Το να δέχεσαι τρία γκολ είναι αρκετά δύσκολο. Ο Βίρτζιλ θα μιλήσει καλύτερα από μένα γι' αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 33χρονος μεσοεπιθετικός.

