Ο φοβερός Μοχάμεντ Σαλάχ δεν έχει... φρένο τη φετινή σεζόν, έφτασε σε διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ πριν τα Χριστούγεννα και έγραψε τη δική του «γιορτινή» ιστορία στην Premier League.

Δίχως αμφιβολία, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αφήσει το αποτύπωμά του τόσο στη Λίβερπουλ, όσο και στην Premier League αυτά τα επτά χρόνια που βρίσκεται στο «Νησί».

Και μπορεί αυτή να είναι η τελευταία του σεζόν με τη φανέλα της Λίβερπουλ, αφού ακόμη δεν έχει συμφωνήσει με τους Reds για ανανέωση στο συμβόλαιό του, ωστόσο ο Αιγύπτιος συνεχίζει να βάζει τις δικές του... πινελιές στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Μετά την ασίστ του στον Σόμποσλαϊ κόντρα στην Τότεναμ, ο Σαλάχ έφτασε τις δέκα στην Premier League. Σε συνδυασμό με τα 13 γκολ που έχει σημειώσει, ο Σαλάχ έγινε αισίως ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων και ασίστ πριν από τα Χριστούγεννα!

