Ο Λουίς Σουάρες αποκάλυψε την πικρία του για την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, συναίσθημα που του έδωσε ώθηση για να αποδείξει στους Μπλαουγκράνα ότι έκαναν λάθος για την απόφασή τους.

Το 2014 ο Λουίς Σουάρες αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ και μετακόμισε την Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Με 195 γκολ σε 283 συμμετοχές, άφησε το δικό του σημάδι κατά την παρουσία του στον σύλλογο, με τον οποίο κατέκτησε μεταξύ άλλων και το Champions League το 2015.

Ωστόσο, όταν ήρθε η στιγμή να πει «αντίο» στην ομάδα μερικά χρόνια αργότερα, αυτό δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο, όπως αποκάλυψε ο επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Στο ποδόσφαιρο πληρώνεις ακριβά τα λάθη σου. Παρά τα καλά χρόνια που πέρασε στην Μπαρτσελόνα, το τέλος με τον Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο και τον Μπαρτομέου ως πρόεδρο, ήταν οδυνηρό. Υπέφερα πολύ εκείνη την περίοδο. Ένιωθα ότι μπορούσα να συνεισφέρω κι άλλο στην ομάδα, ποτέ δεν πέτυχα λιγότερα από 20 ή 25 γκολ ανά σεζόν. Στη συνέχεια ήρθε η Ατλέτικο μου άνοιξε τις πόρτες θεαματικά. Αυτό με παρακίνησε να αποδείξω ότι η Μπαρτσελόνα έκανε λάθος και ήμουν ευγνώμων για την υποδοχή που μου επιφύλαξε η Ατλέτικο. Με έκανε να νιώθω αγαπητός με κάθε τρόπο», τόνισε ο Ουρουγουανός φορ.

Μάλιστα, αναφερόμενος και στα χρόνια του στη Λίβερπουλ, μίλησε και για το διάστημα που η Άρσεναλ είχε ενδιαφερθεί έντονα για να τον αποκτήσει, όμως εκείνος άκουσε τη συμβουλή του αρχηγού του, Στίβεν Τζέραρντ.

«Το 2013 ήθελα να πάω στην Άρσεναλ, επειδή έπαιζε κάθε χρόνο στο Champions League. Ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν πολλά για μένα, αλλά μια μέρα ήρθε ο Τζέραρντ σε μένα και μου είπε: ''Άκουσέ με, θα μπορούσα να είχα πάει στη Μαδρίτη ή σε άλλη ομάδα, αλλά η καλύτερη απόφαση για σένα είναι να μείνεις και να μην πας στην Άρσεναλ, δεν θα σου κάνει καλό. Μείνε και του χρόνου θα λάβεις προσφορές από μεγαλύτερες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγερν. Και τότε μπορείς να αποφασίσεις, αλλά μην πας στην Άρσεναλ''».

