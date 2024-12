Σύμφωνα με το Athletic, η Λίβερπουλ κατέθεσε την αρχική της πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας τους στον Μοχάμεντ Σαλάχ, χωρίς να είναι ακόμα βέβαιο το αν θα βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Μπορεί - ομολογουμένως - να... άργησε και να προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του Φαραώ της, όμως η Λίβερπουλ έκανε το πρώτο βήμα για να κρατήσει στα «κόκκινα» τον Μοχάμεντ Σαλάχ και μετά το καλοκαίρι, όταν το τρέχον συμβόλαιό του εκπνέει. Παρ'ότι δημοσιεύματα μιλούν ήδη για συμφωνία, όπως μετέδωσε το Athletic, οι Reds τού έκαναν απλά την πρώτη τους πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας τους, όπως συνέβη και με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ προ ημερών.

