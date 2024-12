Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Mirror, η υπόθεση της ανανέωσης του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ αναμένεται να κλείσει, με τον Αιγύπτιο να υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Η αγωνία των φιλάθλων της Λίβερπουλ σχετικά με το αν θα μείνει ή όχι ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν θα παραταθεί περισσότερο. Μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αιγυπτίου σχετικά με το... τελευταίο του ματς κόντρα στη Σίτι, ο κόσμος των Reds καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα, όμως η Mirror έρχεται να καθησυχάσει όσους πίστευαν ότι ο «Φαραώ» θα εγκαταλείψει το σύλλογο.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψαν οι Άγγλοι, ο 32χρονος είναι πολύ κοντά στο να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα είναι διετούς διαρκείας. Ο ατζέντης του Σαλάχ είχε αρχικά ζητήσει αυτό να είναι τριετές, ωστόσο η ομάδα είχε προτείνει να ανανεώσει για έναν χρόνο. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν κάπου στη μέση μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν αρκετούς μήνες και τελικά επήλθε η συμφωνία.

Η παραμονή του Σαλάχ στο Μέρσεϊσαϊντ ήταν σχεδόν δεδομένη, μετά την πρόωρη... ανακοίνωσή της από τον Αιγύπτιο παλαίμαχο και φίλο του 32χρονου, Χαϊτάμ Φαρούκ.

Ο ίδιος θα συνεχίσει να φοραέι τη φανέλα της Λίβερπουλ για 8η σεζόν, καθώς έφθασε στο Λιμάνι το 2017 και έκτοτε έχει σκοράρει 226 γκολ σε 370 εμφανίσεις με τους Reds. Πέραν των κατακτήσεών του στο Champions League και στην Premier League, είναι ένα άτομο με κομβικό ρόλο στην ομάδα και σε περίπτωση που αποχωρούσε θα ήταν μία μεγάλη απώλεια για τον ίδιο τον Άρνε Σλοτ.

Την ίδια ώρα συνεχίζουν να εκκρεμούν οι ανανεώσεις των Φαν Ντάικ και Άρνολντ, που επίσης προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Sunday Mirror are reporting Mohamed Salah has agreed to sign a new two-year contract at Liverpool 🚨



It will be discussed in more detail on Super Sunday Matchday at 10am on Sky Sports News 📰 pic.twitter.com/wZECTJQccI